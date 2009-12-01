Ющенко підписав закон щодо соціального захисту людей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами».

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 листопада подолала вето Президента на Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами».

Раніше ухвалений закон Президент повернув зі своїми пропозиціями до парламенту, однак ВР не підтримала жодної з трьох пропозицій глави держави.

Закон спрямований на підвищення соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств по видобуванню уранових руд, ядерних установок і об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. З цією метою вносяться зміни до законів "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про електроенергетику", "Про систему оподаткування".

Згідно із законом, "населення територій, на яких розміщуються підприємства з видобування і переробки уранових руд, ядерні установки, об`єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від їх діяльності, у тому числі на: використання частини коштів, що інвестуються в будівництво підприємства з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на будівництво об`єктів соціального призначення; створення та підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд, що використовуються під час аварій, забезпечення препаратами стабільного йоду; пільги з оплати за спожиту електричну енергію за тарифом, що встановлюється відповідно до Закону "Про електроенергетику" для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій; виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці громадян, які мешкають на означених територіях, за процедурами, встановленими Кабінетом міністрів України".