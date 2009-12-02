Уряд направив закон про підвищення соцстандартів на експертизу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд направив незалежним фінансовим експертам закон про підвищення соціальних стандартів та про зміни до бюджету на 2009 рік для отримання об’єктивного висновку про наслідки їхнього ухвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я сподіваюся, що саме експертні кола оголосять свій вирок цьому псевдосоціальному закону. Ми будемо рухатися зовсім іншим чином, не так, як вони – підвищувати народним депутатам пенсії і заробітні плати на базі таких законів про соціальні стандарти, а ми будемо підвищувати тим групам людей пенсії і заробітні плати, які дійсно суттєво відстали по своїх рівнях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр додала, що одночасно ці закони будуть передані також закордонним фінансовим експертам для проведення незалежної оцінки.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Кабмін ухвалив постанову про недопущення зменшення розмірів пенсій та соціальних виплат, а також про врегулювання окремих питань у зв’язку з прийняттям законів про підвищення соціальних стандартів та про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік.

Згідно з постановою, з 1 листопада 2009 року застосовуватиметься прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 701 грн. і для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років - 632 грн.; дітей віком від 6 до 18 років - 776 грн.; працездатних осіб - 744 грн.; осіб, які втратили працездатність, - 573 грн.

Крім того, з 1 листопада у штатних розписах бюджетних установ працівникам, у яких розміри посадових окладів менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, визначений у статті 55 закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік”, буде встановлені посадові оклади (тарифні ставки) на рівні мінімальної заробітної плати.

"Оскільки у Законі України від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” не передбачено збільшення видатків на оплату праці для бюджетних установ, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів, підвищення розмірів посадових окладів та індексація доходів працівників бюджетних установ, військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу здійснюються у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах", - йдеться у постанові уряду.

Кабінет міністрів установив, що підвищення до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам у сумі 28,4 грн. здійснюється щомісяця.

Уряд доручив Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту здійснювати видатки на виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях у межах бюджетних призначень.

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів протягом тижня внести уряду пропозиції щодо фінансового забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям.

Крім того, Пенсійний фонд має здійснити доплату різниці між розмірами пенсій, перерахованих відповідно до Закону від 6 листопада 2009 р. № 1715-VI “Про внесення змін до Закону “Про державний бюджет України на 2009 рік”, та пенсій, виплачених у листопаді 2009 року, а також забезпечити фінансування доплат після перерахунку пенсій, надбавок та підвищень, які виплачуються з державного бюджету, за рахунок коштів, передбачених бюджетом на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду для виплати пенсій.