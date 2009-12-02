Пенсії збільшать до 60% середньої зарплати за попередні роки стажу?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює збільшення у 2010 році пенсій до рівня 60% від середньої зарплати за попередні роки трудового стажу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я думаю, що криза буде йти на спад, і ми у першій половині 2010 року про кризу просто забудемо. Я хотіла б, щоб ми ставили собі завдання, щоб пенсія для наших пенсіонерів була не менше 60% від їхньої середньої заробітної плати за попередні роки трудового стажу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр також вважає за доцільне провести моніторинг щодо формування рівня заробітних плат у промисловості за досвідом зарубіжних країн. «Якщо у розвинутих країнах заробітна плата становить не менше 50% від отриманої виручки підприємств, то у нас сьогодні, на жаль, – 18-23%. Це значить, що ми мусимо за 2010 рік дійти до тих рівнів складової заробітної плати від виручки, яку отримує кожне підприємство, як у нормальних цивілізованих країнах світу, тобто не менше 50%», - додала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що саме її уряд забезпечить найвище підвищення соціальних виплат за всі попередні роки.

«Я думаю, по завершенню кризи це (підвищення пенсій та зарплат – УНІАН) буде правильно, логічно і це буде продовженням нашої політики, яку ми ведемо з 2005 року», - підкреслила голова уряду.