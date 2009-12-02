Населення Києва за 15 років зросте до 4 млн. осіб

Столична влада прогнозує, що до 2025-2026 років кількість жителів міста зросте приблизно на 1 млн. осіб, тобто збільшиться з 3 до майже 4 млн.

Як передає кореспондент УНІАН, такий показник затвердила сьогодні Постійна комісія Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури як основу для розробки Концепції та Генерального плану розвитку столиці на період до 2026 р.

Завідуючий відділом міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Олексій ПОЗНЯК повідомив, що на початок 2009 р., за даними Держкомстату, чисельність постійного населення столиці становила 2 млн. 724,2 тис. осіб, а чисельність наявного населення – 2 млн. 752,9 тис. осіб.

При цьому він звернув увагу, що порівняно з даними першого всеукраїнського перепису населення, який відбувся у 2001 р., чисельність постійного населення Києва зросла на 157,2 тис. осіб.

О.ПОЗНЯК також зазначив, що статистичні дані не повністю відображають кількість осіб, які фактично проживають у столиці. Тому Інститутом демографії була проведена робота з встановлення фактичної чисельності жителів Києва, тобто обрахована сукупність осіб, які фактично проживають в межах міста. О.ПОЗНЯК пояснив, що було обраховано суму двох показників: постійного населення, дані про кількість якого надає держстатистика, і незареєстроване населення міста. При цьому використовувались 4 методи оцінки чисельності фактичного населення міста, серед яких, наприклад, методика, яка враховує дані про продаж солі та норми її споживання, дані перепису мігрантів, а також дані про кількість учнів загальноосвітніх шкіл і кількість дітей шкільного віку за даними держстатистики.

“На основі застосування чотирьох розроблених методів ми виходимо на комплексну оцінку чисельності фактичного населення Києва у 3 млн. 144,3 тис, що на 420 тис. осіб більше, ніж чисельність постійного населення за даними державної статистики”, - сказав О.ПОЗНЯК.

Водночас, за його інформацією, був обчислений і такий показник, як “денне” населення столиці, яке враховує як постійне і незареєстроване населення, так і осіб, які перебувають в лікарнях, гостях, транзитом, як трудові мігранти та ін. На даний час у столиці нараховується до 3,5 млн. таких осіб.

За інформацією О.ПОЗНЯКА, розрахунки прогнозованої кількості населення на період до 2026 р. робилися за двома варіантами: за найкращих умов для населення – високий варіант приросту населення і за найбільш ймовірнішим варіантом розвитку – середній варіант.

“Згідно з прогнозними розрахунками, на початок 2026 р. постійне населення складе 3,3 млн. за високим варіантом і 3,1 млн. – за середнім варіантом. Чисельність фактичного населення складе від 3,7 до 3,9 млн. осіб, і оцінкова чисельність “денного” населення становитиме від 3,9 до 4,3 млн. осіб”, - підсумував О.ПОЗНЯК.

За його словами, спеціалісти передбачають, що за високим варіантом показник сумарної народжуваності (показник, що характеризує середню кількість дітей, яких народжує одна жінка протягом свого життя) зросте майже на чверть, за середнім варіантом - зростання буде втричі меншим, ніж за високим варіантом.

Передбачається зростання середньоочікуваної тривалості життя як чоловіків, так і жінок. Серед чоловіків це зростання буде суттєвішим. За високим варіантом тривалість життя чоловіків до кінця прогнозного періоду перевищить 74 роки, жінок - наближатиметься до 81 року, що, як зазначив О.ПОЗНЯК, лише на 2-4 роки менше, ніж у найбільш благополучних країнах.

Майже в 1,5 рази зросте міграційний приріст за високим варіантом, за середнім він буде трохи меншим, додав О.ПОЗНЯК.