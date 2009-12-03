КМУ посилив контроль за працевлаштуванням інвалідів

Кабінет міністрів України посилив контроль за дотриманням нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів на підприємствах різної форми власності.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду.

Зокрема, як зазначила міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, після набуття чинності цього документа підприємства будуть розділені на три категорії ризику залежно від виконання закону, що зобов`язує надавати інвалідам 4% робочих місць.

Підприємства найвищого ступеня ризику перевірятимуться на предмет дотримання закону раз в рік, із середнім ступенем ризику - один раз на два роки, і ті, на яких закон виконується в повному об`ємі, - один раз на 5 років.

Л.ДЕНІСОВА також повідомила, що на сьогодні лише 55% підприємств забезпечують робочі місця для інвалідів згідно встановленим законом нормам.

У той же час на сьогодні в Україні працює лише 30% інвалідів працездатного віку.