ВР завтра заслухає звіт Денісової та Зарудного

Верховна Рада України завтра першим питанням заслухає звіт міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ та голови Пенсійного фонду Олексія ЗАРУДНОГО стосовно виконання закону про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перед закриттям сьогоднішнього пленарного засідання ВР повідомив головуючий перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Він зауважив, що, у разі готовності, другим питанням будуть розглянуті зміни до державного бюджету щодо виділення коштів на боротьбу з епідемією грипу. Після цього парламент продовжить розгляд поправок до законопроекту щодо державних закупівель.

Як повідомляв УНІАН, депутат від Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ зареєстрував у парламенті проект постанови про відставку Л.ДЕНІСОВОЇ.

ВР ухвалила рішення про заслуховування у п’ятницю звіту міністра праці та соціальної політики Л.ДЕНІСОВОЇ та голови Пенсійного фонду Олексія ЗАРУДНОГО стосовно виконання закону про підвищення соціальних стандартів.