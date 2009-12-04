Гриценко: українці за 5-7 років отримуватимуть зарплату у 1 тис. дол.

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО упевнений, що за 5-7 років українці спроможні досягти середньої зарплати на рівні 1 тисячі доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю журналу “Кореспондент”, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

На його переконання, одним із найбільш важливих напрямків діяльності новобраного Президента є боротьба з корупцією, наведення порядку у державі згори донизу.

Перш за А.ГРИЦЕНКО пропонує запровадити «жорстку та невідворотну» кримінальну відповідальність за хабарництво, насамперед, серед правоохоронців і суддів, а також позбавити державу «хабароємних» функцій і примусити чиновників декларувати не лише прибутки, а й витрати своїх сімей.

”Жодна посадова особа у державі не буде недоторканною. Скоїв кримінальний злочин – за грати, незалежно від посади”, - зазначив кандидат у президенти.

На його думку, держава має захищати слабких. “А решті – тим, хто здатен сам «ловити рибу» та бути «господарем свого життя, створити всі умови для розвитку. Насамперед, захистивши від свавілля та незаконних поборів”, - підкреслив він.

А.ГРИЦЕНКО висловив упевненість, що українці можуть досягти рівня середньої зарплати на рівні 1 тисячі доларів уже через п’ять-сім років доброї праці. Однак він не виключив, що це може статися і швидше через падіння долара. «Але, якщо так трапиться, це буде не наша перемога, а поразка американської економіки», - зауважив він.

Серед держав, у яких Україна могла б перейняти досвід, А.ГРИЦЕНКО назвав Південну Корею, Швецію та Китай.

«Південна Корея змогла чітко визначитися з пріоритетами своєї економіки, які локомотивом витягнули країну з бідності та закріпили її присутність у важливих секторах світового ринку», - пояснив А.ГРИЦЕНКО.

Швеція, сказав він, «спромоглася побудувати державу та економіку для людей, ставши доволі самодостатньою». “Тому шведи зараз можуть самі вибирати, коли й на яких умовах вступати в ті чи інші економічні або оборонні союзи”, - констатував А.ГРИЦЕНКО.

Перевагою Китаю, на його думку, став переломний етап історії, коли керівництво країни, перш за все Ден Сяопін, побачило перспективу, провело реформи, і держава здійснила прорив.