Пенсіонери почнуть отримувати підвищені пенсії

Із сьогоднішнього дня, як це передбачено графіком виплати, пенсіонери почнуть отримувати пенсії в підвищених розмірах разом з відповідною доплатою за листопад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту голова правління Пенсійного фонду України Олексій ЗАРУДНИЙ.

Він зазначив, що кошти, передбачені ухваленими 6 листопада змінами до держбюджету на 2009 рік, які необхідні для виплат підвищених пенсій, «виділені урядом Пенсійному фонду в повному обсязі». За його словами, йдеться про 717 млн. грн.

О.ЗАРУДНИЙ повідомив, що на сьогодні немає пенсій в Україні, які менші за прожитковий мінімум. Він зазначив, що з листопада мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих пенсіонерів перевищить прожитковий мінімум на 30 грн. Він повідомив, що у цьому році «майже на 9% відбулося зростання пенсій в Україні».

Нагадаємо, 26 листопада Кабмін прийняв постанову, відповідно до якої з 1 листопада 2009 р. прожитковий мінімум на одну особу становитиме 701 грн. на місяць.