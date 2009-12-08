У Криму заборгованість із зарплати збільшилася на 32,5%

За оперативними даними міст і районів АРК, на 2 грудня заборгованість із виплати заробітної плати в Криму становила 73594,3 тис. грн., до 1 січня 2009 року вона збільшилася на 18056,9 тис. грн., або на 32,5%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Міністерстві праці та соціальної політики АРК.

Згідно з повідомленням, із загальної суми заборгованості на економічно активні підприємства припадає 33258,5 тис. грн., або 45,2%, підприємства-банкроти - 38911,9 тис. грн., або 52,9%, економічно неактивні підприємства - 1423,9 тис. грн., або 1,9%.

У повідомленні говориться, що заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ з бюджету АР Крим і місцевих бюджетів немає, заборгованість із коштів державного бюджету становить 406,2 тис. грн.

При цьому повністю погашена заборгованість на підприємствах м. Армянська і Чорноморського району, а також на економічно активних підприємствах м. Красноперекопська, Білогірського, Джанкойського, Красноперекопського і Первомайського районів автономії.

Як повідомляв УНІАН, за даними кримського управління статистики, станом на 1 листопада 2009 року в Криму загальна сума неоплаченої заробітної плати становила 80045,0 тис. грн., що на 44,1% більше, ніж на 1 січня 2009 р. За оперативними даними міст і районів АРК, наданим Мінпраці і соцполітики Криму, за 10 місяців 2009 року заборгованість із виплати заробітної плати в автономії становила 73069,0 тис. грн., до 1 січня 2009 року вона збільшилася на 17531,6 тис. грн., або на 31,6%.