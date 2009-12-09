Експерт: В Україні нелегально працюють майже 50% казино

Сьогодні в Україні, залежно від регіону, нелегально працюють близько 50% казино від тієї кількості, яка була до прийняття закону про заборону грального бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Всеукраїнської громадської організації «Комітет з боротьби з організованою злочинністю і корупцією» Олексій КОСАРЄВ.

Він розповів, що комітет проводить рейди для виявлення незаконно діючих казино, залів ігрових автоматів і комп`ютерних залів, де проводяться азартні ігри з грошовими ставками. За словами О.КОСАРЄВА, в Києві на сьогодні працюють великі казино, «адже тут працюють під серйозним дахом». У регіонах поширеніші невеликі зали.

Як повідомив О.КОСАРЄВ, найвищий відсоток підпільних гральних закладів на сході України і в Криму. «У самому Донецьку ситуація нормальна, але такі міста, як Горлівка, Макіївка, – приїжджайте в будь-який день», - сказав він.

О.КОСАРЄВ також зазначив, що в західних областях практично немає підпільних казино.

«Скрізь по-різному. Якщо узяти Одеську область, то там, максимум, 10% (від кількості гральних закладів, які діяли до прийняття закону про заборону грального бізнесу, – УНІАН). Але якщо узяти Херсонську і Миколаївську області, там може бути навіть до 40-50%. Там працюють відкрито», - зазначив О.КОСАРЄВ.

Він також розповів, що часто після закриття грального закладу він знову поновлює роботу.

Довідка УНІАН. Закон про заборону грального бізнесу в Україні набув чинності наприкінці червня 2009 року. Цей закон діє до прийняття спеціального законодавства, яке передбачає право здійснення грального бізнесу в спеціально створених гральних зонах.