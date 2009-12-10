У Києві з 1 грудня працюють соціальні патрулі

У Києві з 1 грудня цього року по 1 квітня 2010 року буде здійснюватись соціальне патрулювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з метою забезпечення бездомних та безпритульних громадян гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям.

З цією метою на базі Будинку соціального піклування створили три виїзні бригади для здійснення соціального патрулювання. Протягом зими у столиці діятиме міський оперативний штаб допомоги бездомним і безпритульним громадянам, який координуватиме роботу соціальних патрулів.

Як зазначають у мерії, виїзні бригади забезпечуватимуть бездомних та безпритульних громадян харчуванням за їх зверненням. Одягом та взуттям ця категорія громадян забезпечуватиметься за рахунок гуманітарної та благодійної допомоги.

Також, у разі потреби, за зверненням бездомних і безпритульних по медичну допомогу, соціальні працівники виїзної бригади повинні будуть надати першу медичну допомогу та при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, соціальне патрулювання в Києві було запроваджене міською владою взимку 2007 року.