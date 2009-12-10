Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про відчуження земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності 25 червня.

24 липня Президент повернув закон до парламенту і запропонував його відхилити. Однак така пропозиція не була підтримана депутатським корпусом. ВР подолала вето Президента.

17 листопада депутати знову подолали вето Президента на Закон «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».