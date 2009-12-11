Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про пріоритетність соціальних виплат.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в ефірі телеканалу Україна в програмі «Готовий відповідати», відповідаючи на запитання про існуючі проблеми з поверненням податку на додану вартість.

«Все, що стосується ПДВ, ми повертаємо так, як настає термін, і як перевіряється ПДВ. Безумовно, сьогодні є затримка з поверненням ПДВ, тому що дійсно криза примушує бюджет діяти не так, як мені хотілося б, але коли переді мною стоїть питання своєчасної сплати пенсій, заробітної плати бюджетникам, а з іншого боку – повернути ПДВ на місяць раніше, ніж треба, повірте мені, сьогодні треба обирати пенсії і заробітні плати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду додала, що бюджет в умовах кризи не виконується в повному обсязі. «Це ж не секрет, але ми безумовно вибираємо підтримку людей сьогодні. А те, що стосується бізнесу – з бізнесом ми розрахуємось, як тільки ситуація з кризою стабілізується», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що бюджет стабілізаційного фонду наповнюється за рахунок запозичень, які здійснюються під плановий дефіцит державного бюджету, затверджений відповідним законом.

Прем’єр-міністр нагадала, що реальний сектор економіки, зокрема металургійна галузь, АПК, авіабудування, отримали фінансову підтримку за рахунок коштів стабілізаційного фонду.

Глава уряду також зазначила, що Україна звернулася до МВФ з проханням виділити кредитні ресурси на вигідних умовах – низька вартість кредитів та їх довгостроковість. «Міжнародний валютний фонд в час кризи кредитує багато країн. А по-друге, МВФ – це не структура якоїсь держави, там бере участь більше 180 держав як засновники, і Україна там засновник, учасник. Гроші, які сьогодні кожна країна бере від МВФ, бере їх тільки з однієї причини, – що це найдешевші і найдовші гроші, які є», – сказала вона.