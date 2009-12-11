Тігіпко критикує байдуже ставлення влади до проблем екології

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО критикує байдуже ставлення влади України до проблем екології, що вже стало очевидним для всього світу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував скандал навколо участі української делегації у міжнародній конференції в Копенгагені з питань змін клімату. Рішенням організації CAN, яка об’єднує 500 громадських груп по всьому світу, що виступають за скорочення викидів парникових газів, Україні у трьох номінаціях присвоєно ганебне звання «Динозавр дня», що означає, що наша країна зайняла найбільш деструктивну позицію серед усіх учасників конференції, йдеться у повідомленні. Зокрема, Київ планує скоротити викиди на 20% від рівня 1990 року, що означає їхнє збільшення на 2/3 від сьогоднішнього рівня.

«Звичайно, нам не варто йти на невиправдані поступки і штучно обмежувати свою промисловість на вигоду європейським конкурентам. Країни ЄС згодні скоротити власні викиди лише на 30%. Але орієнтуватися на 1990 рік, коли наша промисловість була однією з найбільш енерго- і ресурсномістких, а також брудних у світі, в корені невірно. Той, хто жив на Донбасі чи у Дніпропетровську, пам’ятає, яка жахлива екологічна ситуація склалася у момент розпаду СРСР, і лише економічна криза дала природі перепочинок», - заявив С.ТІГІПКО.

За його словами, Україні потрібно не так боротися за розширення квоти на викиди, скільки добиватися фінансування впровадження екологічно чистих технологій.

«Велика дурість, що українська делегація на конференції скорочена з 33 до трьох людей. Цього зовсім недостатньо, щоб вести ефективні переговори. На сумнівні за значимістю саміти ГУАМ чи Європейської народної партії їздять цілі десанти наших чиновників», - наголосив кандидат у президенти.