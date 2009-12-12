Тимошенко: завжди намагалася реалізувати соціальні програми

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що за час перебування при владі завжди намагалась реалізувати соціально орієнтовані програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на зустрічі з вкладниками «Укрпромбанку» и «Родовід Банку».

«Власне, кожен раз і в 2008-му, і в 2005-му роках ми ставили саме соціальні програми. І в 2005-му, і в 2008-му році було найбільше збільшення і пенсій, і заробітних плат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що уряд у проекті держбюджету на наступний рік планував 30% прибутку підприємств виділити на виплати дивідендів власникам міноритарних акцій. За її словами, в Україні близько 11 мільйонів громадян володіють такими мінімальними пакетами акцій.

«Але цей бюджет нам заблокували», - сказала прем’єр.

На її думку, бюджет був навмисне заблокований, оскільки будь-яка добра справа означає підвищення авторитету уряду, що, на думку його опонентів, під час виборчої кампанії є неприпустимим.

Глава уряду також додала, що її команда продовжить у 2010 році виплату компенсацій за втрачені депозити та страховки радянських часів.