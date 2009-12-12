Донеччина лідирує за народжуваністю

В Україні продовжує зростати народжуваність та зменшуватися смертність. Найвища народжуваність, за повідомленням Мін`юсту, у Донецькій області, дещо менше малят народилося 2009 року - на Дніпропетровщині та Львівщині, повідомляє Deutsche Welle.

Хоча у Донецькій області реєструють найбільше число новонароджених, місцеві медики переконані, що про покращення демографічної ситуації говорити не доводиться. Донеччини немає серед п’ятьох областей, де кількість народжень більше за кількість померлих, а це Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Рівненщина та місто Київ.

Зокрема, в донецькому центрі охорони материнства й дитинства кількість пологів цього року, в порівнянні з минулими роками, значно впала, повідомила в інтерв’ю "Німецькій Хвилі" завідувачка пологового відділення і дитинства Наталя Шемякіна. Заклад, який очолює лікар, є одним з найбільших у регіоні. Цього року він приймав на декілька сотень майбутніх мам менше.

На переконання лікаря, на бажання молодих батьків планувати народження малюка, а тим більше другої дитини, впливає економічна криза. Як відомо, промислові регіони найбільше постраждали від глобальної рецесії. Тому відсутність постійної роботи, різке падіння рівня життя на тлі зростання інших соціальних проблем, звичайно, не може позитивно впливати на демографічну ситуацію, додала Шемякіна.