Ющенко: в Україні зростає народжуваніcть

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що у 2015 році Україна може досягнути позитивних демографічних показників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу на урочистостях з нагоди надання Тернопільському державному технічному університету статусу національного.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що коли став Президентом, темпи приросту населення становили 8%, а темпи смертності – 18,6%.

«Кожен рік українська нація меншала на 750-800 тис. українців. У європейській статистиці серед 16-ти вимираючих націй ми стояли на 16-му місці. Отакою була Україна ще 4,5 роки назад», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Зараз, за його словами, темпи приросту підвищились до 12%, а у 8-ми областях зафіксовано позитивні демографічні дані, тобто кількість народжених перевищує кількість померлих.

«Якщо ми збережемо ці темпи, то у 2015 році Україна матиме абсолютний загальнонаціональний приріст населення», – переконаний В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що власне з цією метою у 2005 році було стимульовано молоді родини запровадженням закону про матеріальну допомогу породіллям за кожну народжену дитину.

«Спочатку мені говорили, що це програма стимулювання повій в Україні. І зараз говорять про факти, що десь окремі жінки народжують, лише щоб отримати гроші. Але це не є тенденція. Натомість ми бачимо, що ця програма дійшла до людей, вона підняла родини з колін», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він додав, що впродовж трьох років у держбюджетах на допомогу родинам передбачається 6 млрд. грн., чого раніше ніколи не було.