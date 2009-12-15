Автомобілям інвалідів виділять до 10% місць на стоянках

Верховна Рада України ухвалила закон щодо внесення змін до чинного законодавства в питанні забезпечення інвалідів автомобілями.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону в цілому проголосували 342 народні депутати з 432 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни до закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Згідно з цими змінами інвалідам і дітям інвалідам надаються безоплатно або на пільгових умовах послуги з соціально-побутового і медичного обслуговування, технічні та інші засоби реабілітації, вироби медичного призначення на підставі індивідуальної програми реабілітації, автомобілі за наявності відповідного медичного висновку. Законом передбачено, що після смерті інваліда, дитини інваліда автомобіль виданий безоплатно чи на пільгових умовах, у тому числі визнаний гуманітарною допомогою, за бажанням членів його сім’ї може бути переданий у їх власність в порядку та на умовах визначених Кабінетом міністрів України.

Крім того ВР ухвалила в першому читанні проект закону «Про доповнення закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо безкоштовної стоянки транспортних засобів. За ухвалення цього законопроекту проголосували 282 народні депутати з 425 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що власники майданчиків для стоянок мають забезпечити виділення та облаштування спеціальних місць для стоянки транспортних засобів загального та спеціалізованого призначення, які перевозять інвалідів в обсязі 10% загальної кількості, але не менше, ніж 1 місце. При цьому оплата за таку стоянку не здійснюється.