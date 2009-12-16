Гриценко: держава мусить допомагати тим, хто створює робочі місця

Кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що задля повернення заробітчан додому держава не повинна заважати тим, хто створює робочі місця.

“Українські заробітчани шукають роботу по всьому світі, тому що на Батьківщині не можуть знайти собі місце. Щоб повернути цих людей, держава має зайнятися відродженням виробництва”, - сказав він сьогодні під час спілкування з журналістами у Тернополі, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Кандидат у президенти зауважив, що під час поїздок по країні мав можливість оцінити масштаб проблеми заробітчанства. “Розриваються і руйнуються сім’ї, діти залишаються без батьківського нагляду. Українці виїжджають за кордон, оскільки не мають роботи вдома”, - констатував він і підкреслив, що для повернення цих людей необхідно серйозно зайнятися проблемою подолання безробіття, створення нових робочих місць та підвищення соціальних стандартів.

“Для цього держава, перш за все, повинна не заважати тим, хто створює робочі місця”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, державна політика щодо підприємців має кардинально змінитися. “Не можна вимагати податки наперед, забираючи ще не зароблені кошти. Не можна влаштовувати масові перевірки та займатися мародерством, позбавляючи підприємців можливості сплачувати заробітну плату своїм працівникам”, - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО також пропонує знизити податковий тиск, реформувавши фіскальну політику задля зменшення та спрощення податків.

“Держава має не тільки не заважати, а й сприяти створенню нових робочих місць, розвитку виробництва. Для цього треба змінити ставлення до підприємців”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що вніс у парламент відповідні законопроекти. Зокрема, про скасування ПДВ і заміну його податком з прибутку, ліквідацію податкової міліції, унормуванню ліцензійної діяльності державних органів.

“Під час кризи, - впевнений А.ГРИЦЕНКО, - треба знижувати тарифи, акцизи, збори, а не збільшувати, як це робить наш “антикризовий” уряд”.