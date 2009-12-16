Найближчим часом житлом забезпечать 398 сімей у 7 областях

На найближче засідання Кабінету Міністрів України будуть винесені для затвердження попередні поіменні списки громадян, яким буде надано житло, придбане Державною іпотечною установою.

Як повідомляє прес-служба Міністерства праці та соціальної політики України, про це заявила керівник відомства Людмила ДЕНИСОВА.

За її інформацією, попередні поіменні списки громадян були розглянуті та погоджені на черговому засіданні Координаційної ради з питань розподілу квартир. Після схвалення їх урядом відбудуться засідання відповідних виконавчих комітетів для прийняття рішення стосовно надання цим громадянам квартир та попередньої дати вручення ордерів на зазначене житло.

«Незабаром поліпшать свої житлові умови ще 398 сімей - у Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях», - повідомила Л.ДЕНІСОВА.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив список з 185 житлових будинків і об`єктів незавершеного житлового будівництва зі ступенем готовності вище 70%, квартири в яких мають бути викуплені ДІУ і передані пільговикам. В цілому Державною іпотечною установою передбачено придбати 5 700 квартир загальною площею 383,7 тис. кв. метрів і загальною вартістю 1,531 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100-відсоткова державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.