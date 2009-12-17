В Україні знеструмлено 160 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема, сильного снігу та поривів вітру, через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у трьох областях без електропостачання залишилися 160 населених пунктів: в Одеській – 86, у Херсонській – 62 і Миколаївській – 12.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, електрику відновлюють бригади обленерго.

У південних областях України продовжується ліквідація наслідків сильних снігопадів.

Протягом 16 грудня та в ніч проти 17 грудня внаслідок сильних снігопадів і хуртовин, що спричинили снігові замети й ожеледиці, утворилася складна обстановка на автомобільних шляхах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, пов’язана з ускладненням проїзду автомобільного транспорту.

Найскладніша обстановка склалася на автодорогах Одещини: в Одесі, Іллічівську, Біляївському, Білгород-Дністровському та Овідіопольському районах. Із 10.30 16 грудня був призупинений рух на автошляхах: Одеса - Миколаїв, Одеса - Білгород-Дністровський та Одеса - Рені. На автошляху Одеса – Іллічівськ, в Овідіопольському районі, утворився автомобільний затор довжиною до 6 кілометрів.

Станом на 07.00 17 грудня відновлено рух на автошляху Одеса - Іллічівськ та на 7-му кілометрі Овідіопольської дороги в напрямку обласного центру. Ускладнений рух автотранспорту на автошляху Одеса - Кишинів. Проїзд автодорогою Одеса - Київ забезпечено.

До розчищення автодоріг регіону від облавтодору задіяні 413 одиниць спеціальної техніки та 2210 працівників. До надання допомоги органам місцевої влади та громадянам було задіяно більш як 200 рятувальників і 20 одиниць техніки МНС. Для надання допомоги людям, які потрапили в автомобільні затори, від головних управлінь МНС в Одеській, Вінницькій і Кіровоградській областях були виділені спецавтомобілі для обігріву, харчування та роботи медичних працівників. Лише на Одещині бійці МНС визволили із заторів 240 легкових і вантажних авто, 26 автобусів і мікроавтобусів, в яких перебували більш як 700 осіб.

У Херсонській області призупинений рух на автошляху Херсон - Миколаїв. На Миколаївщині спостерігалися ускладнення на автошляхах Березанського та Біляївського районів, де зі снігових заметів було визволені 52 одиниці автомобільної техніки, в тому числі 4 пасажирських автобуси приміського сполучення. До розчищення автодоріг на території області задіяні 83 одиниці спецтехніки та 189 працівників облавтодору.

Із метою впровадження попереджувальних заходів і мінімізації наслідків від можливих надзвичайних ситуацій, пов’язаних із несприятливими погодними умовами, у підрозділах Головних управлінь МНС в областях перевірені та приведені в готовність до виконання завдань за призначенням наявні сили і засоби реагування. Ситуація перебуває під контролем опергруп ГУ МНС. У Міністерстві працює оперативна група.