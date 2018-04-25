"Депутатська яга проти" - в НБУ потрібно понизити ставки?..

Народні депутати вирішили відновити справедливість. Вони не можуть пережити, що в Нацбанку отримують більше, забуваючи при цьому, що рядовий українець ні на йоту не наближається до «порогу їх бідності». На їхню думку, потрібно встановити щомісячну ставку для членів правління НБУ в розмірі, встановленому для парламентарія. Причому в цій ініціативі злилися незливані. «Окладний» законопроект розробили народні депутати Віктор Швець, Юрій Прокопчук (БЮТ), Василь Деревляний, Іван Денькович (все Бютівці) і комуніст Валерій Бевз. Автори законопроекту (№5269 від 17 грудня 2009 р.) не забули і про бонуси. Вони пропонують, щоб надбавки для посадової ставки члена правління НБУ встановлювалися в розмірі, визначеному для членів Кабінету міністрів.

«Члени Правління НБУ в питаннях матеріального, медичного і соціально-побутового забезпечення прирівнюються до членів Кабміну», - йдеться в проекті закону.

Також пропонують виключити із списку повноважень правління НБУ право самостійно ухвалювати рішення про форму оплати праці і визначати список працівників, трудовий договір з якими складається у вигляді контракту.

Цікаво, скільки одержують члени правління регулятора і нардепи? Гаманці наших віпів, звичайно, перевірити складно, та й зі ставками розібратися важко, але якщо пригадати деякі заяви, то.

Заступник голови Верховної Ради Микола Томенко 14 вересня (вибачте за давність, але свіжих заяв ніхто не робив) в програмі «Свобода слова» на каналі ICTV нагадав, що «з 1 січня 2010 року повинна бути виконана постанова Верховної Ради України «Про заходи з впорядкування окремих витрат Державного бюджету України».

«Для того, щоб забезпечити справедливу систему соціального захисту під час кризи, потрібно діяти не за принципом Партії регіонів: збільшити всім пенсії і зарплати, а за принципом, що необхідно допомогти найбільш соціально незахищеним верствам населення, а на найбільш заможних категоріях заощадити», - сказав він.

Він повідав багато цікавого про зарплати в НБУ, саме їх він використовував як приклад соціальної нерівності. Згідно з інформацією, що поступила до нього з однієї фінансової установи країни, у першого заступника голови Національного банку Анатолія Шаповалова за перший квартал 2009 року нараховані доходи складають 299,6 тис. грн. (зокрема: зарплата – 282,4 тис. грн.; матеріальна допомога – 11,9 тис. грн.; дивіденди – 2,8 тис. грн.; засоби на рахунках учасників Пенсійного фонду – 2,6 тис. грн.) Таким чином, заробітна плата одного з керівників Нацбанку складала близько 100 тис. грн. в місяць.

Щодо голови Нацбанку, то про його зарплату дуже часто пишуть ЗМІ. Зокрема, «Vlasti.net» наводять наступну статистику: «Голові Національного банку України, членові Ради національної безпеки і оборони України, членові Координаційної ради з питань державної служби при Президентові України Стельмаху Володимиру Семеновичеві налічено прибутки в Національному банку України:

За І квартал 2009 року — 467,6 тис. грн., а саме:

У вигляді заробітної плати — 446,7 тис. грн.;

Матеріальна допомога — 12,8 тис. грн.;

Дивіденди — 2,7 тис. грн.

Засоби на рахунках учасників пенсійного фонду 2,6 тис. грн.;

Інше – 2,6 тис. грн.

За 2008 рік – 1 млн. 548 тис. грн., а саме:

У вигляді заробітної плати — 1 млн. 513 тис. грн.;

Засоби на відрядження — 4 тис. грн.;

Матеріальна допомога — 28 тис. грн.;

Дивіденди — 2,6 тис. грн.

Інше — 0,4 тис. грн.

Розмір сплаченого податку на прибуток складає:

за I квартал 2009 року — 69,5 тис. грн.;

за 2008 рік — 231,9 тис. грн.

Динаміка зростання заробітної плати, нарахованої Стельмаху Володимиру Семеновичеві в Національному банку України:

І кв. 2008 — 289,7 тис. грн.;

II кв. 2008 — 346,2 тис. грн.;

III кв. 2008 — 398,2 тис. грн.;

IV кв. 2008 — 478,6 тис. грн.;

I кв. 2009 — 446,7 тис. грн.

Для порівняння варто привести зарплати наших обранців. Правда, в березні постановою Ради скорочені удвічі ставки вищого керівного складу країни (але тільки на час кризи - до 1 січня 2010 року). Так, рядовий нардеп повинен одержувати (після зниження) в місяць приблизно 6 тис. грн., віце-спікер - 7,5 тис. Кабмінівські зарплати до цього скорочення складали приблизно 17 тисяч гривень. Де ж справедливість?!

Але не всі так думають. Проти такої ініціативи виступило Головне науково-експертне управління Апарату ВР.

На думку Управління, працівники НБУ є державними службовцями, а тому питання оплати їх праці повинне вирішуватися на підставі єдиних принципів, встановлених для всіх державних службовців. Ключова роль в оплаті праці держслужбовцям належить уряду.

Управління вважає, що НБУ є незалежним від органів законодавчої, виконавчої влади лише в проведенні грошово-кредитної політики, направленої на забезпечення стабільності грошової одиниці України.

Управління не підтримує ініціативу встановити для членів правління НБУ зарплати на рівні народних депутатів, оскільки вони є держслужбовцями, посадам яких властивий виключно адміністративний характер, і радить направити законопроект на доопрацювання.

Якщо потрібно, наші допрацюють. Лише б про нас не забули. Але на це сподіватися не доводиться.

Оксана Павловська (УНІАН)