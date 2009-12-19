Туреччина готова приймати українців без віз

Турецька сторона готова приймати українців без віз у разі, якщо Україна погодиться на аналогічний крок.

Про це у статті для газети «Дзеркало тижня» (№ 50 (778) від 19 - 25 грудня 2009 р.) заявив посол Туреччини в Україні Ахмет Бюлент МЕРІЧ.

«Нинішній візовий режим не влаштовує жодну з двох сторін. Ми щиро віримо, що застосування віз для наших громадян не відповідає духу дружби між нашими країнами. Турецька сторона готова до негайного звільнення від віз, якщо уряд України відповідно погодиться піти на такий самий крок», - стверджує посол.

При цьому Б.МЕРІЧ наголосив, що на даний момент отримання турецьких віз українськими громадянами, котрі бажають відвідати Туреччину, є максимально спрощеним.

«Громадяни України, які бажають відвідати Туреччину з туристичною метою, не повинні чекати перед дипломатичною або консульською установою Туреччини в Україні. Вони мають змогу отримати візу на турецькому кордоні під час прибуття. Більше того, громадяни України платять менше у порівнянні з турецькими громадянами, які хочуть отримати українську візу», - констатував він.

На думку дипломата, отримання українських віз для громадян Туреччини є істотно складнішим і дорожчим, ніж отримання турецьких віз українцями.

«Що стосується турецьких громадян, які бажають відвідати Україну, їм потрібно готувати ряд документів, звертатися до дипломатичної або консульської установи України у Туреччині і чекати на результат декілька днів. Збори, які треба платити, вищі за ті, що платять українці при в’їзді до Туреччини», - зазначив посол.