У Севастополі з початку року звільнили майже 3,5 тис. працівників

У Севастополі з початку поточного року у зв`язку з скороченням звільнено 3 тис. 409 осіб, що в чотири з лишком разів більше у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Серед скорочених працівників переважає цивільний персонал підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації - 2 тис. 225 осіб (65,3%).

Як передає кореспондент УНІАН, такі цифри навів сьогодні виконуючий обов`язки директора міського центру зайнятості Олександр ШАПІРО на брифінгу для журналістів за підсумками 11 місяців. Як додав О.ШАПІРО, отримали попередження про можливе скорочення 14,1 тис. працівників, з них 10,7 тис. осіб, або 75,9%, - цивільний персонал підрозділів ЧФ РФ.

Також, за інформацією директора, за період з січня по листопад значно зменшилася потреба підприємств у робочій силі. У базі даних міського центру зайнятості з початку 2009 року було 16,0 тис. вакансій. Укомплектовано за сприяння центру зайнятості 7,3 тис. вакансій (45,7%). Значна частина вакантних місць залишається незаповненою через невідповідність вимогам роботодавців професіонально-кваліфікаційних характеристик претендентів на робочі місця.

За інформацією О.ШАПІРО, актуальними на 21 грудня поточного року залишалися 1 тис. 176 вакансій. На одне вільне робоче місце у середньому по місту претендувало 1,5 осіб, зокрема на посаду фахівців і службовців - 3,1 осіб на місце. Кожна третя вакансія орієнтована на фахівців і службовців, кожна п`ята - на некваліфіковану працю, 46,4% вакансій - для кваліфікованих робітників. Серед пропонованих роботодавцями вакансій 92% - із заробітною платнею не вище від середньої по місту, і лише 5,8% вакансій пропонувалася заробітна платня, вища за середню міську. В цілому середній розмір заробітної платні з розрахунку на вакансію становив 1 тис. 121 грн. (58,6% рівня середньої заробітної платні в місті).

У січні–грудні 2009 року у місті створено 7 тис. 839 нових робочих місць, ліквідовано - 8 тис. 115 робочих місць.