В Україні від переохолодження загинуло 66 осіб

В Україні станом на 23 грудня від переохолодження загинуло 66 осіб, госпіталізовано з обмороженням, переохолодженням – 603 особи.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на інформацію УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо кількості постраждалих осіб від сильних морозів, що розпочалися в Україні 18 грудня ц.р.

Найбільше від переохолодження померло в Донецькій області - 28 осіб.

Загалом за вказаний період по допомогу до лікарів звернулися 876 осіб.