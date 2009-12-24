В Україні від переохолодження загинуло 66 осіб
09:23, 24 грудня 2009Соцполітика
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Госпіталізовано з переохолодженням – 603 особи
В Україні станом на 23 грудня від переохолодження загинуло 66 осіб, госпіталізовано з обмороженням, переохолодженням – 603 особи.
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на інформацію УНПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф щодо кількості постраждалих осіб від сильних морозів, що розпочалися в Україні 18 грудня ц.р.
Найбільше від переохолодження померло в Донецькій області - 28 осіб.
Загалом за вказаний період по допомогу до лікарів звернулися 876 осіб.
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