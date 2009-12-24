Плата за послуги ЖКГ буде залежати від їх якості

Кабінет Міністрів України затвердив порядок перерахунку оплати за житлово-комунальні послуги у випадку ненадання цих послуг або надання не в повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття відповідної постанови на засіданні уряду 23 грудня повідомив сьогодні на брифінгу журналістам міністр ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО.

«Ми прописали дуже чітко алгоритм перерахунку за ненадані послуги: тепло, воду, каналізацію, утримання будинків, вивезення сміття. Я сподіваюся, що цей порядок буде дієвим», - зазначив О.КУЧЕРЕНКО.

При цьому міністр підкреслив, що на сьогодні основна проблема при вирішенні питання про відповідність плати за послуги їхній якості полягає в тому, що власники квартир у багатоквартирних будинках не створюють об`єднання співвласників будинків, що значно полегшило б вирішення багатьох питань з надання послуг. «Тільки об`єднавшись у юридичну форму, яка відповідним законом врегульована, - в об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, - можна відстоювати свої інтереси перед ЖЕКом, водоканалом, тепломережею», - підкреслив О.КУЧЕРЕНКО.

Він висловив сподівання, що запровадження нового порядку стане додатковим поштовхом для створення в багатоквартирних будинках об`єднань співвласників.

За даними міністра, на сьогодні якістю послуг ЖКГ незадоволені 89% населення, і лише 5,5% вважають, що вартість послуг відповідає їхній якості.