Київрада вирішила передати навчальним закладам землю

Київська міська рада прийняла рішення про обов’язкову передачу навчальним закладам столиці земельних ділянок, на яких вони розміщені, та отримання ними державних актів на право постійного користування землею.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. Його підтримали 106 депутатів.

Згідно з цим документом, керівники освітніх закладів Києва будуть зобов’язані подати клопотання до Київради про надання їм права постійного користування земельними ділянками, на яких вони розташовані, до кінця 2010 року.

Таким чином, відповідне рішення визначає, що всі дошкільні, позашкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної власності територіальної громади міста Києва і заклади освіти, що знаходяться на балансі виконавчих органів районних у місті Києві рад, стають єдиними суб’єктами землекористування земельних ділянок, на яких вони розташовані.

Автори цієї ініціативи переконані, що дане рішення Київради захистить навчальні заклади від знищення чи виселення, а також їхні території від забудови.