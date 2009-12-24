МінЖКГ хоче перерахувати тарифи на комунальні послуги у Києві

Міністерство житлово-комунального господарства України наполягає на тому, щоб у Києві було проведено перерахунок оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) з урахуванням того, що в листопаді цього року не діяли підвищені тарифи на ці послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на вчорашньому засіданні Кабінету Міністрів повідомив сьогодні на брифінгу міністр ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО.

«Я намагаюся востаннє переконати місцеву владу, і ми вже проводили нараду з київськими ЖЕКами, щоб вони добровільно перерахували за той період, коли не діяли тарифи», – сказав О.КУЧЕРЕНКО.

Він підкреслив, що якщо перерахунок не буде проведено добровільно, то уряд звернеться до прокуратуру для розв’язання цього питання. «Якщо вони не перерахують добровільно, ми просто передаємо справу до прокуратури. Ми впевнені, що за той період тарифи мають бути перераховані», – сказав О.КУЧЕРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні п.р. перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що знижені до рівня, який діяв до 1 червня п.р., тарифи на оплату послуг за теплопостачання і гарячу воду почнуть діяти з 1 листопада 2009 року.

«Я ще раз підтверджую, що з 1 листопада тарифи знижені на тепло і гаряче водопостачання в частині енергії, яка йде на нагрів води. Я ще раз підтверджую, що вже у грудні місяці прийдуть квитанції, де буде це зниження враховано, і за листопад тарифи будуть понижені», – сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

У розмові з кореспондентом УНІАН начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив, що розпорядження про зниження тарифів за тепло і гарячу воду підписані мером 15 жовтня п.р.

Довідка УНІАН. 19 жовтня п.р. Шевченківський районний суд столиці оголосив ухвалу у справі за позовом депутата Київської міської ради В.КЛИЧКА до Київської міськдержадміністрації, в якій визнав незаконними квітневі розпорядження КМДА про введення з 1 червня підвищених тарифів на житлово-комунальні послуги.

Суд своєю постановою визнав неправомірними дії КМДА під час ухвалення розпоряджень за підписом в.о. голови КМДА А.ГОЛУБЧЕНКА від 29 квітня 2009 р. № 516, 518, 520. Зокрема, йдеться про такі розпорядження: № 516 «Про встановлення і узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодною водою і водовідведенню холодної і гарячої води для населення”; № 518 “Про встановлення і узгодження тарифів на послуги за утриманням будинків і споруд і прибудинкових територій”; № 520 “Про узгодження тарифів на теплову енергію, встановлення і узгодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалювання і постачання гарячою водою для населення”.