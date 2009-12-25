Для громадян України з подвійним громадянством слід ввести обмеження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що створення законодавчого механізму з недопущення зловживань громадянством України є одним із принципових державних завдань та пропонує ввести певні обмеження для громадян України, які мають подвійне громадянство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Служба з питань громадянства Секретаріату Президента України нагадує, що в державі діє принцип єдиного громадянства. Законом України «Про громадянство» передбачено припинення громадянства України, як за власним бажанням особи, так і за поданням органів державної влади, зокрема, у разі добровільного набуття іноземного громадянства.

Інтенсивність міграційних процесів у світі значно збільшила кількість осіб, які мають подвійне громадянство, яке стверджує правовий зв`язок особи відразу з двома державами, що може призвести до втручання у внутрішні справи іншої держави під приводом захисту своїх громадян.

Є вірогідність, що проходження державної, військової служби, служби у правоохоронних органах осіб, які мають, крім українського й іноземне громадянство, загрожує національній безпеці держави; зловживання такими особами правом на соціальне забезпечення, ухилення ними від оподаткування; виїзд цих осіб до країни, громадянство якої вони також мають, сприяє неможливості притягнення їх до відповідальності за скоєнні в Україні злочини.

Президент України надає значної уваги питанню удосконалення механізму запобіганню випадків подвійного громадянства. Тому глава держави вніс на розгляд Верховної Ради України проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо громадянства» та визначив його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою (реєстраційний номер 5318). Завданням цього акту є удосконалення законодавчого механізму попередження випадків подвійного громадянства через внесення змін до законів України у сфері громадянства, державної служби, державної таємниці, виборчого права, діяльності судових, військових, правоохоронних органів України, тощо.

У законопроекті з урахуванням практики застосування чинного закону «Про громадянство України» запропоновані зміни до 26 законів та Митного кодексу України. Ці зміни стосуються удосконалення обліку громадян України, які мають інше громадянство (підданство), крім українського, розширення повноважень державних органів, органів місцевого самоврядування у сфері громадянства, введення обмежень для проходження державної, військової тощо служби особами, які одночасно з громадянством України перебувають в іноземному громадянстві. Пропонуються обмеження набуття громадянства України у спрощеному порядку особами, які скоїли злочини. Удосконалюється механізм та розширюються підстави втрати громадянства України особами, які свідомо набули, крім українського, інше громадянство.

16 грудня 2009 року проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо громадянства» було розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, за результатом розгляду комітет рекомендував парламенту ухвалити проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо громадянства» у першому читанні.