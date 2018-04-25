Хочеш знайти роботу? Кількість вакансій скоротилася більш ніж удвічі...

HeadHunter (hh.ua) підготував підсумковий огляд ринку праці за 2009 рік - HeadHunter::Барометр. Загальні факти з огляду...

Динаміка нових вакансій

2009 рік, що пройшов під гаслом економії і оптимізації для багатьох компаній, показав рівномірний притік вакансій на ринок праці «білих комірців». Сплеск найму персоналу спостерігався тільки навесні. Найбільше зростання пропозицій зафіксоване у напрямі «Продажу» (+22% у березні до лютого, що майже в два рази більше, ніж в середньому в цей період).

У порівнянні з періодами минулого року, на ринок праці в 2009-му поступило в 2,5 разу менше вакансій від компаній-працедавців. Безумовним лідером серед всіх професійних областей за об`ємом пропозицій стала сфера «Продажу», з кожною п`ятою вакансією на ринку. Декілька років підряд до 2009 року першість за об`ємом пропозицій займала область «ІТ/ІНТЕРНЕТ/ТЕЛЕКОМ». Але потреби компаній інакше розставили акценти на ринку праці.

Найбільш рівномірною і не дуже залежною від сезону в 2009 році була потреба компаній в управлінцях і фахівцях банківської і інвестиційної сфери.

Загалом змінився і розподіл доль вакансій між професійними областями. У 2007-2008 роках максимальне значення, яке було досягнуто лідируючою областю (інформаційних технологій), складало 17%. «Продаж» - тільки 15%. В порівнянні з 2007 роком сфера «Банки/Інвестиції» втратила 4% (у 2007 складала 11%) і опустилася з третьою на п`яту позицію. «Бухгалтерія/Фінанси» скоротилася на 2,2% (2007 – 10%). «Будівництво/Нерухомість» - на 2,6% (2007 – 5%), «Вищий менеджмент» - 1,4% (2007 – 5%), «Управління персоналом» - 1% (2007 – 4%).

Динаміка нових резюме

При зменшенні кількості вакансій в 2,5 разу в 2009 році в порівнянні з 2008-м, об`єм резюме, що поступають, збільшився в середньому на 62%.

«Різниця» між попитом і пропозицією почала рости в кінці літа 2008 року, коли кількість вакансій на ринку праці «білих комірців» дорівнювала кількості пропозицій від самих кандидатів. Впродовж всього 2009 року співвідношення попиту і пропозиції (конкурс на вакансії) було стабільно вище, ніж в попередні декілька років. І тенденція поки зберігається.

Динаміка за новими резюме більше не досягала пікових показників, відмічених в кінці 2008 року, у зв`язку з масовими скороченнями і звільненнями в компаніях. Це свідчить про те, що компанії в цілому більше не вдавалися до радикальних дій в питанні оптимізації чисельності співробітників. Більшість же вакансій (близько 65%) були пов`язані із заміщеннями співробітників, до 15% склали вакансії так званого зовнішнього кадрового резерву, а 20% - нові позиції.

У кінці року спостерігаємо традиційний стрибок в об`ємі резюме, що поступають. Цікаво, що в порівнянні з минулими роками (за винятком 2008) немає традиційного 10% зменшення вакансій в листопаді, місяці, який передує новорічному періоду.

Відгуки на вакансії

Кількість відгуків кандидатів на вакансії, що відкриваються, в 2009 році збільшилася в порівнянні з першим півріччям 2008 року майже в 4 рази і в цілому зберігалося на одному рівні впродовж всього року.

Найбільш активну цікавість кандидати виявляли до вакансій в напрямах «Бухгалтерія/Фінанси», «Маркетинг/Реклама/PR», «Юристи», «Закупівлі» і «Адміністративний персонал». Найменш активну – «Медицина/Фармацевтика», «ІТ/ІНТЕРНЕТ/ТЕЛЕКОМ», «Страхування» і «Виробництво».

Високі показники відгуків на вакансії в 2009 році розчарували багато українських кандидатів. Та варто відзначити, що в Росії показник відгуків на вакансії традиційно в середньому в три рази вище, ніж в Україні.

Зарплати, які пропонують

Дане питання - одне з найскладніших для зовнішнього аналізу. У 2009 році кількість компаній, які повідомляють хоч би про «вилку» пропонованої заробітної плати у відкритих джерелах, зменшилася. Так, восени 2008 року близько 30% вакансій містили інформацію про зарплату, восени 2009 року - вже менше 20%. Для прикладу, в Росії цей показник – 65%, у Великобританії – 90%. Серед причин такої закритості українські компанії відзначають конкурентну політику, бажання привернути відгуки різного рівня кандидатів і «сірі» виплати співробітникам.

У 2009 році навіть ті нечисленні вакансії, в яких вказували рівень заробітної плати, відображали її переважно в гривні (70% в порівнянні з 25% в 2008 році).

Порівняння рівня очікуваних і пропонованих заробітних плат показує, що в середньому кандидати очікують на 20% більше, ніж їм пропонують працедавці. І навіть в 2009 році більше половини з них вказує очікувану зарплату в доларах.

У середньому за найбільш популярними позиціями рівень пропонованої заробітної плати кандидатам в гривні підвищився на 10-15% з початку року.

Сфери бізнесу, активні в рекрутменті в кінці 2009 року

На основі інформації про придбання послуг HeadHunter (hh.ua) працедавцями (доступ до бази даних резюме кандидатів, публікація вакансій, різні форми реклами компаній-працедавців) витікає, що лідером стала сфера роздрібного продажу і дистрибуції товарів широкого попиту і продуктів харчування (14%). Потім йдуть промислове виробництво (12%) і виробництво продуктів харчування (11%). На четвертій позиції – банківські і інвестиційні компанії, які, незважаючи на непросту ситуацію в своїй сфері, продовжують інвестувати в рекрутмент (10%).