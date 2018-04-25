Хочеш знайти роботу? Кількість вакансій скоротилася більш ніж удвічі...

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Аналітичний огляд ринку праці HeadHunter
HeadHunter (hh.ua) підготував підсумковий огляд ринку праці за 2009 рік - HeadHunter::Барометр. Загальні факти з огляду...
Динаміка нових вакансій
2009 рік, що пройшов під гаслом економії і оптимізації для багатьох компаній, показав рівномірний притік вакансій на ринок праці «білих комірців». Сплеск найму персоналу спостерігався тільки навесні. Найбільше зростання пропозицій зафіксоване у напрямі «Продажу» (+22% у березні до лютого, що майже в два рази більше, ніж в середньому в цей період).
У порівнянні з періодами минулого року, на ринок праці в 2009-му поступило в 2,5 разу менше вакансій від компаній-працедавців. Безумовним лідером серед всіх професійних областей за об`ємом пропозицій стала сфера «Продажу», з кожною п`ятою вакансією на ринку. Декілька років підряд до 2009 року першість за об`ємом пропозицій займала область «ІТ/ІНТЕРНЕТ/ТЕЛЕКОМ». Але потреби компаній інакше розставили акценти на ринку праці.
Найбільш рівномірною і не дуже залежною від сезону в 2009 році була потреба компаній в управлінцях і фахівцях банківської і інвестиційної сфери.
Загалом змінився і розподіл доль вакансій між професійними областями. У 2007-2008 роках максимальне значення, яке було досягнуто лідируючою областю (інформаційних технологій), складало 17%. «Продаж» - тільки 15%. В порівнянні з 2007 роком сфера «Банки/Інвестиції» втратила 4% (у 2007 складала 11%) і опустилася з третьою на п`яту позицію. «Бухгалтерія/Фінанси» скоротилася на 2,2% (2007 – 10%). «Будівництво/Нерухомість» - на 2,6% (2007 – 5%), «Вищий менеджмент» - 1,4% (2007 – 5%), «Управління персоналом» - 1% (2007 – 4%).
Динаміка нових резюме
При зменшенні кількості вакансій в 2,5 разу в 2009 році в порівнянні з 2008-м, об`єм резюме, що поступають, збільшився в середньому на 62%.
«Різниця» між попитом і пропозицією почала рости в кінці літа 2008 року, коли кількість вакансій на ринку праці «білих комірців» дорівнювала кількості пропозицій від самих кандидатів. Впродовж всього 2009 року співвідношення попиту і пропозиції (конкурс на вакансії) було стабільно вище, ніж в попередні декілька років. І тенденція поки зберігається.
Динаміка за новими резюме більше не досягала пікових показників, відмічених в кінці 2008 року, у зв`язку з масовими скороченнями і звільненнями в компаніях. Це свідчить про те, що компанії в цілому більше не вдавалися до радикальних дій в питанні оптимізації чисельності співробітників. Більшість же вакансій (близько 65%) були пов`язані із заміщеннями співробітників, до 15% склали вакансії так званого зовнішнього кадрового резерву, а 20% - нові позиції.
У кінці року спостерігаємо традиційний стрибок в об`ємі резюме, що поступають. Цікаво, що в порівнянні з минулими роками (за винятком 2008) немає традиційного 10% зменшення вакансій в листопаді, місяці, який передує новорічному періоду.
Відгуки на вакансії
Кількість відгуків кандидатів на вакансії, що відкриваються, в 2009 році збільшилася в порівнянні з першим півріччям 2008 року майже в 4 рази і в цілому зберігалося на одному рівні впродовж всього року.
Найбільш активну цікавість кандидати виявляли до вакансій в напрямах «Бухгалтерія/Фінанси», «Маркетинг/Реклама/PR», «Юристи», «Закупівлі» і «Адміністративний персонал». Найменш активну – «Медицина/Фармацевтика», «ІТ/ІНТЕРНЕТ/ТЕЛЕКОМ», «Страхування» і «Виробництво».
Високі показники відгуків на вакансії в 2009 році розчарували багато українських кандидатів. Та варто відзначити, що в Росії показник відгуків на вакансії традиційно в середньому в три рази вище, ніж в Україні.
Зарплати, які пропонують
Дане питання - одне з найскладніших для зовнішнього аналізу. У 2009 році кількість компаній, які повідомляють хоч би про «вилку» пропонованої заробітної плати у відкритих джерелах, зменшилася. Так, восени 2008 року близько 30% вакансій містили інформацію про зарплату, восени 2009 року - вже менше 20%. Для прикладу, в Росії цей показник – 65%, у Великобританії – 90%. Серед причин такої закритості українські компанії відзначають конкурентну політику, бажання привернути відгуки різного рівня кандидатів і «сірі» виплати співробітникам.
У 2009 році навіть ті нечисленні вакансії, в яких вказували рівень заробітної плати, відображали її переважно в гривні (70% в порівнянні з 25% в 2008 році).
Порівняння рівня очікуваних і пропонованих заробітних плат показує, що в середньому кандидати очікують на 20% більше, ніж їм пропонують працедавці. І навіть в 2009 році більше половини з них вказує очікувану зарплату в доларах.
У середньому за найбільш популярними позиціями рівень пропонованої заробітної плати кандидатам в гривні підвищився на 10-15% з початку року.
Сфери бізнесу, активні в рекрутменті в кінці 2009 року
На основі інформації про придбання послуг HeadHunter (hh.ua) працедавцями (доступ до бази даних резюме кандидатів, публікація вакансій, різні форми реклами компаній-працедавців) витікає, що лідером стала сфера роздрібного продажу і дистрибуції товарів широкого попиту і продуктів харчування (14%). Потім йдуть промислове виробництво (12%) і виробництво продуктів харчування (11%). На четвертій позиції – банківські і інвестиційні компанії, які, незважаючи на непросту ситуацію в своїй сфері, продовжують інвестувати в рекрутмент (10%).
* * * HeadHunter (hh.ua) – українське представництво міжнародного кадрового порталу HeadHunter для фахівців і менеджерів середньої і вищої ланки. Дані для огляду HeadНunter::Барометр одержані на основі інформації hh.ua про вакансії від українських і міжнародних компаній і резюме фахівців, що запропонували свої послуги на ринку праці. За станом на грудень 2009 року, на hh.ua одноразово представлено понад 160 тисяч резюме. Вся інформація на порталі проходить ручну модерацію. (УНІАН)
(УНІАН)