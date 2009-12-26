Cім`ям загиблих шахтарів надаватимуть житло

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання житла членам сімей шахтарів, які загинули у результаті нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1385 від 23 грудня, опублікованій сьогодні у газеті "Урядовий кур`єр".

Згідно з документом, дія цього порядку поширюється на членів сімей працівників, які видобували вугілля, залізняк, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві і уранові руди тощо.

Рішення про придбання житла на первинному чи вторинному ринку ухвалюють органи місцевого самоврядування за результатами відкритих торгів. При цьому вартість 1 кв. м загальної площі має бути найнижчою серед запропонованих учасниками торгів, але не вищою від середньої вартості його будівництва, визначеної Мінрегіонбудом.