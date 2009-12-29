Експерт: у грудні середня зарплата по Україні складе 2025 грн.

У грудні 2009 року середня зарплата здійснить традиційний для кінця року ривок і складе 2025 грн.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

При цьому він очікує наступного року зростання номінальних зарплат із досягненням середньорічного показника 2165 грн. на місяць і з виходом на позначку 2400 грн. у грудні. Проте зростання заробітної плати буде компенсуватися високою інфляцією, і середньорічний показник реальних зарплат у 2010 році має знизитися на 1,4%, прогнозує економіст.

На думку О.БЛІНОВА, поліпшення динаміки заробітних плат в Україні в листопаді ц.р. пов`язано з тим фактом, що в листопаді минулого року відбувся різкий розворот ситуації з динамікою номінальної зарплати. Так, середня зарплата скоротилася на 5% (місяць до місяця), а зростання номінальної зарплати в річному вимірі сповільнилося з 30% до 22,7% (рік до року), відзначив економіст. Саме в листопаді 2008 року динаміка реальних зарплат перейшла в діапазон негативних значень, де вона перебуває і зараз, підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на Державний комітет статистики, у листопаді 2009 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 5 грн. у порівнянні з жовтнем і на 1 грудня ц.р. склала 1955 грн.

За інформацією Держкомстату, у Києві середня заробітна плата в листопаді в порівнянні з жовтнем ц.р. зменшилася на 70 грн. - до 3154 грн., у Київській області - збільшилася на 19 грн., до 2049 грн., у Донецькій області - на 27 грн., до 2231 грн., у Дніпропетровській області - на 51 грн., до 2084 грн.