Програму забезпечення житлом пільговиків у 2009 році виконано на 98%

Урядову програму з викупу Державною іпотечною установою (ДІУ) квартир у недобудованих об`єктах зі ступенем готовності більше 70% для передачі їх пільговикам цього року виконано на 98,2%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

Згідно з повідомленням, ДІУ уклала 174 договори на придбання 5509 квартир площею 370 тис. кв. м загальною вартістю 1,477 млрд. грн. Середня вартість 1 кв. м житла становила 3991 грн.

“Фактично на даний момент введено в експлуатацію 5412 квартир, що становить 98,2% від запланованого”, - сказав міністр регіонального розвитку та будівництва Василь КУЙБІДА.

За його даними, в результаті реалізації цієї програми всього в будинках, добудованих за державної підтримки, введено в експлуатацію близько 13,5 тис. квартир загальною площею 945 тис. кв. м, що забезпечить житлом майже 7,8 тис. сімей, які раніше придбали квартири у цих об`єктах.

В.КУЙБІДА зазначив, що з 33 об`єктів на 1669 квартир, за якими триває передача на баланс ДІУ, в повторному огляді після усунення недоліків виконання оздоблювальних робіт мають потребу квартири в 20 будинках.

За даними Мінрегіонбуду, на баланс ДІУ прийнято 81 об`єкт на 2054 квартири, з яких розподілено 1507 квартир у 52 будинках, а передано на баланс центральним і місцевим органам виконавчої влади 182 квартири в 4 будинках.

При цьому на сьогодні в експлуатацію не введено 4 будинки на 97 квартир, що беруть участь у програмі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив список із 185 житлових будинків і об`єктів незавершеного житлового будівництва зі ступенем готовності більше 70%, квартири в якому мають бути викуплені ДІУ й передані пільговикам. Загалом Державною іпотечною установою передбачено придбати 5 700 квартир загальною площею 383,7 тис. кв. метрів і загальною вартістю 1,531 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Державну іпотечну установу в Україні створено постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. На папери видається 100% державна гарантія.

У червні Кабмін передав ДІУ з управління Міністерства фінансів в управління уряду.

На 17 липня ц.р. статутний фонд ДІУ становив 200 млн. грн.