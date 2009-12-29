Уряд намагається уникнути підвищення мінімальних пенсій.

Про це сказано в повідомленні Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента (СП), переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, із 1 листопада 2009 року Законом «Про встановлення прожиткового мінімуму й мінімальної заробітної плати» було введено нові розміри соціальних стандартів. Необхідність підписання Президентом цього закону була зумовлена тим, що через заниження соцстандартів кожен із 6 млн. пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, за час прем`єрства Юлії ТИМОШЕНКО недоотримав 2253 грн.

Закон поновив розміри соцстандартів і ліквідував загрозу подальшого недоотримання пенсіонерами, які одержують мінімальну пенсію. Слід зазначити, що згідно з проектом бюджету, який було повернено Кабінету Міністрів на доопрацювання, в 2010 році такі пенсіонери недоотримали б ще до 1634 грн.

Збільшення прожиткового мінімуму відбулося і в 2009 році – замість 498 грн. його розмір було визначено на рівні 573 грн.

У грудні Пенсійний фонд (ПФ) розіслав пенсіонерам повідомлення, що саме завдяки уряду ці пенсіонери й одержали підвищення пенсій. Таким чином, уряд Ю.ТИМОШЕНКО використовує ПФ для масових розсилок «листів щастя».

«Але в даному випадку в цих листах пенсіонерів банально вводять в оману. Наголошується, що підписання закону нібито привело до зростання пенсій лише на 60 коп., але уряд у цей непростий час знайшов бюджетні кошти для більшого підвищення й «думатиме», як підвищити виплати ще й у січні», – сказано в повідомленні СП.

Також у ньому зазначається, що все це різко контрастує з попередніми заявами урядовців про значні обсяги витрат – йшлося фактично про додатковий бюджет для забезпечення вимог закону.

У СП вважають, що така позиція уряду в питанні підвищення пенсійних виплат пояснюється тим, що на єдиному казначейському рахунку обсяг коштів надзвичайно низький, він вичерпав як свої ресурси, так і кошти місцевих бюджетів. «Цим пояснюється не лише спроба уникнути збільшення пенсій, але й неможливість організувати на місцях ефективну роботу комунальних підприємств і рятувальних служб: негода знову призвела до паралічу руху на вулицях міст і сіл України», – впевнені в СП.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ц.р. прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць із 1 листопада 2009 року в розмірі 701 грн., із 1 січня 2010 року – 825 грн., із 1 квітня – 839 грн., із 1 липня – 843 грн., із 1 жовтня – 861 грн., із 1 грудня – 875 грн.

6 листопада Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" щодо забезпечення виплати пенсій і соціальних стандартів у підвищеному розмірі, якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів із 1 листопада 2009 року.

16 листопада ц.р. Президент підписав закон.

26 листопада міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА заявила, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення зберегти доплату в розмірі 28 грн. 40 коп., що діє з 1 жовтня 2009 року, до пенсій, які нараховуються з 1 листопада ц.р. із урахуванням прийнятих Верховною Радою нових мінімальних стандартів і змін до Держбюджету-2009.

«Ми виконаємо цей закон, ми перерахуємо пенсії всім пенсіонерам від мінімального прожиткового рівня в 573 грн., але ми їм до цього рахували з 572,40 грн. (із урахуванням доплати 28 грн. 40 коп.)», – сказала Л.ДЕНІСОВА.