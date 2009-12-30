В Україні залишаються знеструмленими 674 населених пункти

В Україні залишаються знеструмленими через негоду 674 населених пункти у 6 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, у Київській області без електропостачання – 383 н.п., Житомирській - 102, Вінницькій - 70, Черкаській - 62, Чернігівській - 47, Рівненській - 10.

Електрику відновлюють бригади обленерго у кількості 3 тис. осіб і 1010 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 грудня внаслідок ускладнення погодних умов, зокрема сильних опадів у вигляді дощу, мокрого снігу та шквалистих поривів вітру, сталося знеструмлення 1077 населених пунктів у 14 областях.