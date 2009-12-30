“Київенерго” відновило електропостачання усіх будинків

Станом на 6 годину ранку 30 грудня АК “Київенерго” відновило електропостачання усіх житлових будинків столиці, які напередодні були знеструмлені через непогоду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі АК "Київенерго".

У повідомленні нагадується, через складні погодні умови, обумовлені вітром та налипанням мокрого снігу, протягом останньої доби відбулось порушення електропостачання деяких районів столиці. На місця пошкодження терміново виїжджали оперативно-виїзні ремонтні бригади “Київенерго”, які працювали цілодобово у повному складі.

“У ліквідації наслідків стихії ми задіяли всі можливі сили - це 40 оперативно-виїзних ремонтних бригад загальною чисельністю 80 чоловік та 38 одиниць техніки. Всі фахівці, в тому числі й диспетчери, працювали в посиленому режимі не тільки 28 и 29 грудня, але й минулої ночі. Їх професіоналізм та оперативність дозволили уникнути більш складних наслідків непогоди”, - заявив голова правління АК “Київенерго” Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

Наразі відключеними ще залишаються 4 лінії 10 кВ та 13 трансформаторних підстанцій, які забезпечують електрикою інші (не житлові) будинки. На цих об’єктах наразі працюють 10 оперативно-виїзних ремонтних бригади загальною чисельністю 20 осіб та задіяно 12 одиниць техніки.

До інформаційно-довідкової служби 1588 “Київенерго” останньої доби надійшло близько 200 звернень від громадян, які повідомили про обриви дротів електромережі. Наразі майже 90% з них вже ліквідовані. Іншу частину убезпечень, й “Київенерго” докладає максимум зусиль для того, щоб відновити роботу систем електропостачання, пов’язаних з обривами. Наразі у Києві немає жодного постраждалого від електроструму через обриви дротів.

Енергокомпанія, як і раніше, просить киян бути особливо обережними та при виявленні обірваного дроту негайно повідомляти у “Київенерго” за телефонами інформаційно-довідкової служби 1588 чи 201-58-79.