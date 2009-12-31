В 6 областях України залишаються знеструмленими 558 населених пунктів

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 558 населених пунктів у 6 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Київській області без електропостачання залишаються 337 населених пунктів, в Житомирській – 90, у Вінницькій – 64, в Черкаській – 31, в Чернігівській – 26 і у Рівненській – 10.

До відновлення електрики та ліній електропередач задіяні 1892 працівники та 647 одиниць техніки, у тому числі 113 рятувальників і 27 одиниць спецтехніки МНС.

Автомобільні дороги країни розчищають 1700 одиниць техніки та близько 3 тис. працівників облавтодорів. У регіонах підрозділи МНС надають допомогу у розчищенні автошляхів від повалених дерев і вивільненні окремих автомобілів зі снігових заметів.