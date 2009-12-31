Пенсійний фонд до 15 січня має надати проект бюджету фонду

Кабінет Міністрів України зобов`язав Пенсійний фонд і Міністерство праці та соціальної політики надати до 15 січня 2010 року проект бюджету фонду з пропозиціями про внесення до законодавства змін для забезпечення збалансованості бюджету фонду.

Про це сказано в постанові Кабміну від 29 грудня 2009 року №1414 «Про заходи з організації бюджетного процесу в 2010 році», текст якої розміщено на урядовому порталі.

Згідно з постановою, Держказначейство має право надавати Пенсійному фонду позики строком до 12 календарних місяців на покриття тимчасових касових розривів, пов`язаних із виплатою пенсій за рахунок коштів держбюджету без нарахування відсотків за користування цими коштами в сумах, визначених на підставі розрахунків фонду.