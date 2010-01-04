Тимошенко проти будівництва вугільного терміналу в Севастополі

Будівництво вугільного терміналу в Севастополі є неприпустимим, вважає кандидат на пост Президента України, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в неділю в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії.

«Вугільний термінал для Криму – екологічна катастрофа», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, якщо термінал з`явиться, то в Севастополі «все буде засипано шаром вугілля», неможливо буде нормально дихати, регіон стане втраченим для туристів. «(Настане) кінець курортній зоні», – додала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я зроблю все від мене залежне, щоб після президентських виборів таких речей в Криму не було. Це не для Криму проект», – підкреслила кандидат на президентський пост.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Крим з його унікальними кліматичними умовами повинен розвиватися як рекреаційний регіон.

Довідка УНІАН. У грудні 2006 року керуюча компанія групи МетІнвест - «МетІнвест Холдинг» заявила про наміри використовувати придбаний в Севастополі портовий комплекс ЗАТ «Стівідорна компанія «Авліта» для імпорту в Україну коксуючого вугілля.

Екологи Севастополя виступають проти будівництва вугільного терміналу. Одні з основних претензій до запланованого об`єкту - це вибухо- і пожежонебезпека, забруднення атмосфери і акваторії порту під час вантажно-розвантажувальних робіт.

Керівництво «Авліти» неодноразово заявляло, що технологічно термінал не становитиме загрози довкіллю.

ТОВ «МетІнвест Холдинг» - компанія з управлінню підприємствами гірничо-металургійного комплексу ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент».

Власниками ТОВ «МетІнвест Холдинг» є голландська компанія Metinvest B.V. (20%) і ЗАТ СКМ (80%). 100% Metinvest B.V належить SCM (Cyprus), 90% СКМ належить Рінату АХМЕТОВУ.