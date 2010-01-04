Уряд продовжує газифікацію сіл

Уряд повинен продовжити програму по завершенню газифікації сіл. Про це заявила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки до АР Крим, де взяла участь у заходах з нагоди введення газопроводу до с. Піонерське Сімферопольського району, передає кореспондент УНІАН.

«Сьогодні подія номер один, тому що 15 тисяч людей, які мешкають в селах, що підпорядковані Добрівській сільській раді, мають можливість отримати природний газ”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр повідомила, що уряд стовідсотково профінансував усі роботи, пов’язані з добудовою газопроводу до с. Піонерського в розмірі 1,5 млн. грн..