У Львові дітей лікують сміхом

Дітей у лікарнях Львова лікують сміхом. Проект сміхотерапії втілює Благодійний фонд «Доктор Клоун» за підтримки міської ради. Лікарі та батьки дітей відзначають позитивну динаміку одужання після такої терапії.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, проект «терапія сміхом» охопив три найбільші дитячі лікарні міста. З два десятки волонтерів-клоунів з кумедними прізвиськами: доктор-бджілка, доктор-неболить, доктор-льолік, доктор-клоня та інші, щодня відвідують до півсотні маленьких пацієнтів. У їхньому лікувальному рецепті: фокуси, цукерки, іграшки, надувні кульки, носик клоуна та гарний настрій.

Покращення емоційного стану хворих дітей - основна мета учасників проекту, розповіла «Німецькій хвилі» голова фонду, психолог Уляна МАЗЕПА. За її словами, частина волонтерів пройшли курс навчання у польських колег, які практикують «сміхотерапію» у дитячих лікарнях уже десять років, а ті у свою чергу, вже навчають нових волонтерів. «Найважче працювати з онкохворими дітками, бо вони у найважчому психологічному та емоційному стані. Діти лежать по півроку в лікарні, вони знають наших клоунів і всі фокуси, і щоб їх справді розсмішити, треба виявляти більше креативу», - зауважує У.МАЗЕПА.

Дітей з позитивним емоційним піднесенням набагато легше лікувати, каже дитячий лікар-гематолог Ірина ЦИМБАЛЮК, особливо, якщо йдеться про онкохворих. Між психологічним та фізичним станом завжди є зв`язок, додала лікар. Приміром, у відділені гемодіалізу лікарі відзначили, що у дітей після терапії сміхом стабілізується тиск. А ще - позитивний вплив на імунну та кровоносну системи.

Філії благодійного фонду вже запрацювали у Запоріжжі та Харкові. На сьогодні з клоунами в лікарнях познайомились чотири тисячі дітей.