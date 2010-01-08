У листопаді рівень безробіття в єврозоні зріс до 10%

У листопаді 2009 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність у єврозоні зріс до 10%, проти 9,9% у жовтні 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у листопаді зріс до 9,5% проти 9,4% у жовтні-2009.

У листопаді 2009 року найнижчий рівень безробіття зареєстровано в Нідерландах (3,9%) та Австрії (5,5%).

Найвищий рівень безробіття у листопаді-2009 спостерігався в Латвії (22,3%) та Іспанії (19,4%).

За даними Євростату, загалом у листопаді не мали роботи 15,712 млн. осіб в єврозоні та 22,899 млн. – в ЄС-27.

У листопаді 2008 року рівень безробіття в єврозоні становив 8%, в ЄС-27 – 7,5%.

До зони євро з 2009 року належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.