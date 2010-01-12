Янукович Тимошенко: соцстандарти слід підвищувати

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре нагадав уряду на чолі з Юлією ТИМОШЕНКО про необхідність виконувати вимоги закону про підвищення мінімальних зарплат і пенсій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це політик заявив вчора в Маріуполі, де перебував з робочою поїздкою.

«Закони потрібно виконувати, і іншої думки, іншої позиції в цьому питанні бути просто не може. Наголошую: хоч який би був уряд - ТИМОШЕНКО чи іншого прем`єр-міністра, він зобов`язаний виконувати закони України», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що це повною мірою стосується і закону про підвищення соціальних стандартів.

«Уряд зобов`язаний його виконувати. Якщо цього не відбудеться, я обіцяю: як тільки ми прийдемо до влади, то відразу, з першого ж дня, виконуватимемо закон, і компенсуємо всі неоплачені з 1 листопада 2009 року пенсії», - заявив кандидат у Президенти.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що, крім цього, на посту глави держави він за два роки збільшить пенсії в два рази.

«Таким чином, ми виведемо пенсії на рівень не нижче російського: мінімальна пенсія буде десь близько 1200 грн., а середня пенсія – десь близько 2000 грн. Це питання, наголошую, я вирішу за два роки», - пообіцяв політик.