У Києві на ліквідацію наслідків негоди виділено 16,3 млн. грн.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив начальнику Головного фінансового управління КМДА терміново надати субвенцію з міського бюджету у розмірі 16,3 млн. грн. на придбання додаткової кількості мастильно-паливних та посипальних матеріалів, витратних матеріалів для налагодження роботи електромереж, а також погашення заборгованості із заплати працівникам житлово-комунального сектора столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав на засіданні оперативного штабу з питань надзвичайних ситуацій у місті Києві перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Під час засідання голови районів і комунальних структур міста звітували про виконання робіт з усунення наслідків негоди у столиці.

«Враховуючи невтішні прогнози Гідрометцентру на найближчі дні, ми повинні терміново завершити роботи з ліквідації наслідків негоди. В першу чергу, це стосується прибирання снігу з прибудинкових територій житлових будинків, підходів та під’їздів до дитячих садків і шкіл, зупинок громадського транспорту; налагодження роботи пошкоджених освітлювальних мереж; вивезення побутового сміття; прибирання зламаного під час негоди гілля дерев та забезпечення нормального руху громадського транспорту», – звернувся до присутніх на засіданні А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він рекомендував головам районів провести зустрічі з керівниками промислових підприємств і торговельних мереж міста з пропозицією залучення їхніх ресурсів для прибирання навалів снігу із власних територій, а також звернутися з аналогічним проханням до жителів міста.

«Окреме прохання до водіїв. В умовах таких складних погодних умов, кожен водій повинен зрозуміти важливість ситуації і не паркувати свій автомобіль на тротуарах та пішохідних зонах – щоб не ускладнювати пересування громадян», – додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За словами директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія ГЛІНСЬКОГО, у столиці працює 313 одиниць снігоочисної техніки, проте на майбутнє місто вже планує закупити додаткову кількість машин.

«Хочу ще раз зауважити, що від самого початку особливих погодних умов транспортний рух у місті не зупинявся. Адже ще восени ми підготували до роботи усю наявну снігоочисну техніку, необхідну кількість реагентів і мастильно-паливних матеріалів. Сьогодні разом з працівниками ДАІ та «Київтранспарксервісу» ми робимо все можливе, аби і надалі забезпечувати стабільний рух автотранспорту», – поінформував Г.ГЛІНСЬКИЙ.