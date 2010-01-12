У 5 областях України залишаються знеструмленими 126 населених пунктів

У Київській (Іванківський район) – 13

В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 126 населених пунктів у 5 областях. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Житомирській знеструмлено 85 населених пунктів, у Рівненській – 15, у Київській (Іванківський район) – 13, у Чернігівській – 8, у Волинській – 5. Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

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