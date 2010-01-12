У 5 областях України залишаються знеструмленими 126 населених пунктів

10:46, 12 січня 2010
Соцполітика
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У Київській (Іванківський район) – 13

В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 126 населених пунктів у 5 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Житомирській знеструмлено 85 населених пунктів, у Рівненській – 15, у Київській (Іванківський район) – 13, у Чернігівській – 8, у Волинській – 5.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

 

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