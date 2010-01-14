20% німецьких чиновників найматимуть з іммігрантів

У Німеччині кожен п`ятий чиновник держслужби має, згідно з планами уряду, бути вихідцем з іммігрантських верств, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

З такою заявою виступила уповноважена уряду у справах мігрантів Марія БЕМЕР (Maria Boehmer).

За її словами, згідно зі статистикою, кожен п`ятий у Німеччині має іммігрантське походження. Це має знайти віддзеркалення на державній службі.

"Нам особливо не вистачає вчителів і вихователів з мігрантів", - зазначила М.БЕМЕР, додавши, що в поліції, пожежній і рятувальних службах, а також в органах місцевого управління частка мігрантів також має бути збільшена.