Ющенко доручив невідкладно надати Гаїті гуманітарну допомогу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ “Про надання гуманітарної допомоги Республіці Гаїті” з метою сприяння у подоланні катастрофічних наслідків землетрусу.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України має невідкладно забезпечити надання такої допомоги.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, за дорученням міністра Петра ПОРОШЕНКА МЗС України, Постійне представництво України при ООН, Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві з’ясовують потреби та опрацьовують механізми надання Україною допомоги постраждалому від землетрусу населенню Республіки Гаїті.

За підсумками оперативно проведених консультацій з представниками Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) та Cекретаріату Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації (CERF) повідомляється, що ООН високо цінує готовність уряду України надати допомогу постраждалим та висловлює зацікавленість у направленні додаткових загонів рятувального персоналу та мобільних госпіталів до Гаїті, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС України продовжує координувати підготовку необхідних заходів для організації надання Україною гуманітарної допомоги Республіці Гаїті.

МОЗ готовий теж допомогти

Міністерство охорони здоров’я України готове направити до Гаїті мобільний госпіталь і надати високофахову медичну допомогу постраждалим внаслідок землетрусу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це йшлося на оперативній нараді з керівництвом Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яку провів міністр охорони здоров’я Василь КНЯЗЕВИЧ.

Триває визначення обсягів необхідної кадрової та медикаментозної допомоги.

В.КНЯЗЕВИЧ тримає на особистому контролі питання відправки українських медиків до Гаїті.

Нагадаємо, біля узбережжя Гаїті 12 січня сталися два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9. Зруйновано багато будівель, зокрема президентський палац, будівлі штаб-квартири миротворчої місії ООН, парламенту, податкової служби, в`язницю, школи та лікарні. За різними оцінками, може йтися про десятки або сотні тисяч жертв.