Ющенко доручив Кабміну надати Гаїті гуманітарну допомогу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ “Про надання гуманітарної допомоги Республіці Гаїті” з метою сприяння у подоланні катастрофічних наслідків землетрусу.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Кабінет міністрів України має невідкладно забезпечити надання такої допомоги.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, за дорученням міністра Петра ПОРОШЕНКА МЗС України, Постійне представництво України при ООН, Постійне представництво України при відділенні ООН та інших міжнародних організацій у Женеві з’ясовують потреби та опрацьовують механізми надання Україною допомоги постраждалому від землетрусу населенню Республіки Гаїті.

За підсумками оперативно проведених консультацій з представниками Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) та Cекретаріату Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації (CERF) повідомляється, що ООН високо цінує готовність уряду України надати допомогу постраждалим та висловлює зацікавленість у направленні додаткових загонів рятувального персоналу та мобільних госпіталів до Гаїті, зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС України продовжує координувати підготовку необхідних заходів для організації надання Україною гуманітарної допомоги Республіці Гаїті.

Як повідомляв УНІАН, біля узбережжя Гаїті 12 січня сталися два землетруси магнітудою 7,0 і 5,9. Зруйновано багато будівель, зокрема президентський палац, будівлі штаб-квартири миротворчої місії ООН, парламенту, податкової служби, в`язницю, школи та лікарні. За різними оцінками, може йтися про десятки або сотні тисяч жертв.