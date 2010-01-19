Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 3,8%

Кількість зареєстрованих безробітних в цілому по Україні на 1 січня 2010 року склала 531,6 тис. чоловік, що на 3,8%, або 19,4 тис. чоловік, більше, ніж на 1 грудня 2009 року (512,2 тис. чоловік).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 січня 2010 року склав 1,9% від населення працездатного віку, що відповідає показнику жовтня 2009 року.

Кількість безробітних, які на 1 січня ц.р. одержували допомогу по безробіттю, збільшилося на 2%, порівняно з аналогічним показником на 1 грудня 2009 року, і склало 408,6 тис. чоловік.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 51,14 грн. – до 655,56 грн. (на 1 грудня 2009 року – 650,97 грн.).