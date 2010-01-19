В Україні на 10 робочих місць претендує 82 безробітних

В Україні на 10 робочих місць претендує 82 людей.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому, за даними Держкомстату, кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2009 року зменшилася на 41% – до 542,8 тис. чоловік (на 1 січня 2009 року – 930 тис. чоловік), порівняно з листопадом – збільшилася на 1%.

На 1 січня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 65,8 тис. чоловік (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. чоловік). Зокрема, в грудні 2009 року потреба підприємств у працівниках скоротилася на 9,6 тис. чоловік.